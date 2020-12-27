Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал место в аэропорту, в котором наблюдается самый большой риск заразиться коронавирусом.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал место в аэропорту, в котором наблюдается самый большой риск заразиться коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Потенциально самая "грязная" - зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы", - рассказал Лебедев.

По его словам, люди могут существенно снизить риск заражения в зоне досмотра, если не будут толпиться в очереди, не снимут маску (в том числе с носа), а после этого обработают руки антисептиком.

Эксперт также посоветовал без необходимости не ходить по зданию аэропорта, не прогуливаться по магазинам и кафе, соблюдать социальную дистанцию и расплачиваться за покупки не наличными, а картой. Помимо этого, лучше зарегистрироваться на рейс онлайн.