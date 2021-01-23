Названа самая опасная мутация коронавируса

Наиболее опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма.

Наиболее опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма.

Как передает Report, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

"Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител", - заявил медик.

Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с другим больным. В таком случае вирус станет "диким", будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, предупредил Кондрахин.