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Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен

Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен Почему коронавирус так опасен для парфюмеров и чем их опыт может быть, полезен тем, кто перенес COVID-19.
Здоровье
26 ноября 2020 г. 06:38
Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен

Почему коронавирус так опасен для парфюмеров и чем их опыт может быть, полезен тем, кто перенес COVID-19.

Как передает Report, об этом рассказала в интервью радио Sputnik владелица парфюмерного ателье "Аромаобраз" Вероника Бруховецкая.

Потеря обоняния - это наиболее распространенный симптом коронавируса. Для большинства людей подобная проблема лишь неудобство по сравнению с другими возможными последствиями. Для парфюмеров потеря обоняния сравнима с потерей важнейшего рабочего инструмента, отметила В.Бруховецкая.

"Мы самая уязвимая группа, поскольку нос - это один из инструментов парфюмера. Нос и обонятельная память очень важны в нашей работе. Сейчас мы стараемся больше внимания уделять собственному иммунитету, чтобы не заболеть. Для этого нужно больше взаимодействовать с эфирными маслами, которые являются хорошим средством профилактики и поднятия иммунитета", - сказала парфюмер.

Восстановление обоняния после коронавируса может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Чтобы облегчить этот процесс, Вероника Бруховецкая советует поучиться у парфюмеров, которые по работе должны тренировать обоняние. По ее словам, для этого нужно разучивать ароматы. Начинать нужно с привычных запахов продуктов и специй, которые есть на любой кухне: апельсинов, мандаринов, мускатного ореха, корицы и так далее.

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