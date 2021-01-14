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Названа продлевающая жизнь привычка

Названа продлевающая жизнь привычка Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни.
Здоровье
14 января 2021 г. 20:30
Названа продлевающая жизнь привычка

Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни.

Как передает Report, об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.

Специалисты отобрали 202 добровольцев в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.

Спустя три месяца медитировавшие участники сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.

Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 ниже, чем у остальных испытуемых.

Ученые считают, что ежедневная медитация способствует снижению стресса и чувства тревоги, тем самым продлевая человеку жизнь.

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