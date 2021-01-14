Названа продлевающая жизнь привычка

Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни.

Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни.

Как передает Report, об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.

Специалисты отобрали 202 добровольцев в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.

Спустя три месяца медитировавшие участники сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.

Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 ниже, чем у остальных испытуемых.

Ученые считают, что ежедневная медитация способствует снижению стресса и чувства тревоги, тем самым продлевая человеку жизнь.