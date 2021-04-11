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Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на десятки лет

Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на десятки лет Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет
Здоровье
11 апреля 2021 г. 03:43
Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на десятки лет

Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет.

Как передает Report, об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция.

Эксперты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

Врачи неоднократно предупреждали о негативном воздействии спиртных напитков на организм. В частности, алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Спиртное также отрицательным образом воздействует на функционирование сердца, мозга и печени.

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