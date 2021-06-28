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Названа причина сонливости в дневное время

Названа причина сонливости в дневное время Сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью
Здоровье
28 июня 2021 г. 06:43
Названа причина сонливости в дневное время

Сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов

"Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени", — сказал Монахов.

Медик добавил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

"Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени", — сказал Монахов.

Медик добавил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

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