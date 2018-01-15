Названа причина распространения вируса среди детей в Азербайджане

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "В связи с зимним периодом в Азербайджане участились случаи простуды среди детей".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой, главный педиатр минздрава Насиб Гулиев.

По его словам, при выявлении возбудителя инфекции выясняется, что это происходит не из-за одного или же двух вирусов: "Так как, здесь наблюдаются различные вирусы, которые в конечном счете вызывают воспаление верхних дыхательных путей. В целом, на сегодняшний день в стране нет эпидемии, вызванной вирусом".

Главный педиатр отметил, что на первом месте стоит статистика заболеваний дыхательных путей: "На втором месте - заболевание в перинатальном периоде, врожденные пороки и пр. аномалии".

Подчеркнув о росте в последние годы статистики беременных женщин, ожидающих двойню, тройню и т.д., Н.Гулиев заявил, что причина этого связана с искусственным оплодотворением: "В основном смертность младенцев наблюдается среди новорожденных и в перинатальном периоде".