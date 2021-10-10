Названа причина попадания вакцинированных от COVID-19 в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью "Вечерней Москве" разъяснил, почему сделавшие прививки от COVID-19 могут оказаться в реанимации.

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью "Вечерней Москве" разъяснил, почему сделавшие прививки от COVID-19 могут оказаться в реанимации.

Как передает Report, российский специалист отметил, что вакцинированные люди крайне редко переносят болезнь в тяжелой форме, и в каждом подобном случае надо разбираться отдельно.

"Конечно, вакцина - не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами", - заявил он.

Мясников подчеркнул, что практически всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает COVID-19, а раньше это были пневмококк, грипп и другие.

По его словам, если в реанимацию с диагнозом "тяжелый ковид" поступает более молодой человек, то причиной такого развития событий не всегда является вирусная пневмония.

"Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удается снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония", - утверждает эксперт.

Он добавил, что при воспалении легких, вызванном COVID-19, снять человека с ИВЛ бывает очень сложно, и смертность среди таких пациентов приближается к 90%.

Врач также напомнил, что ни одна вакцина не работает на 100%: ни от гриппа, ни от кори, ни от вируса папилломы человека, ни от коронавирусной инфекции. Однако "вакцинированные болеют и умирают крайне редко", заключил Мясников.