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Названа причина невозобновления работы общественного транспорта по выходным

Названа причина невозобновления работы общественного транспорта по выходным "В настоящее время мы не обсуждаем возможность восстановления работы общественного транспорта по выходным дням".
Здоровье
26 июля 2021 г. 16:12
Названа причина невозобновления работы общественного транспорта по выходным

"В настоящее время мы не обсуждаем возможность восстановления работы общественного транспорта по выходным дням".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом Администрации президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что привито недостаточное количество граждан в стране: "По субботам и воскресеньям не работает общественный транспорт, что замедляет скорость распространения коронавируса. Благодаря этому нам удается контролировать рост заражений".

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