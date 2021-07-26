Названа причина невозобновления работы общественного транспорта по выходным

"В настоящее время мы не обсуждаем возможность восстановления работы общественного транспорта по выходным дням".
Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом Администрации президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.
Он отметил, что привито недостаточное количество граждан в стране: "По субботам и воскресеньям не работает общественный транспорт, что замедляет скорость распространения коронавируса. Благодаря этому нам удается контролировать рост заражений".