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Названа польза отжиманий для здоровья

Названа польза отжиманий для здоровья Отжимания не только способны повлиять на физическое развитие и внешний вид человека, но и рассказать о состоянии его здоровья
Здоровье
5 декабря 2020 г. 23:44
Названа польза отжиманий для здоровья

Отжимания не только способны повлиять на физическое развитие и внешний вид человека, но и рассказать о состоянии его здоровья.

Как передает Report, об этом пишет Медикфорум.

Физические упражнения направлены на развитие силовых навыков человека. Однако ученым удалось выяснить интересный факт – количество отжиманий могут говорить о состоянии сердечно-сосудистой системы человека. Чем больше взрослый человек может выполнить отжиманий, тем ниже у него риск развития болезней сердца.

Для того, чтобы прийти к такому выводу был проведен эксперимент, в котором приняли участие 1 104 спасателей. Показатели их здоровья отслеживались на протяжении десяти лет. В результате оказалось, что у мужчин, которые могли отжаться 40 и более раз, риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, чем у тех, кто отжимался менее 10 раз.

"То, сколько отжиманий вы можете сделать за один подход, – это показатель вашей силы и простой инструмент, помогающий вашему телу, сердцу стать крепче», — констатируют специалисты.

Мужчина старше 65-лет в идеале должен выполнять от 6 до 16 отжиманий, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний.

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