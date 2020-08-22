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Названа основная причина вреда беспроводных наушников

Названа основная причина вреда беспроводных наушников Bluetooth-наушники, особенно подделки известных брендов, излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга человека и могут стать причиной рака мозга.
Здоровье
22 августа 2020 г. 10:20
Названа основная причина вреда беспроводных наушников

Bluetooth-наушники, особенно подделки известных брендов, излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга человека и могут стать причиной рака мозга. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такого мнения придерживается доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

"Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определённо есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает", - отметил он.

Тимофеев подчеркнул, что электромагнитное поле, источником которого является Bluetooth, по своим свойствам сравнимо с микроволновым излучением, которое непосредственно рядом с мозгом вредно.

При этом наибольшую опасность представляют подделки известных брендов, от которых страдают слух и здоровье.

В то же время необходимо учитывать, что у беспроводных наушников может быть разный класс распространения радиоволн. Так, наушники, имеющие минимальную дальность воздействия, можно считать максимально безопасными. 

"В случае с наушниками надо смотреть так: положить гаджет на стол и, надев наушники, отходить от него. Если при расстоянии в несколько метров сигнал становиться слабым, то аппарат максимально безопасен", - заключил эксперт.

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