Названа основная причина материнской смертности в Азербайджане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Как во всем мире, так и в Азербайджане одна из основных причин материнской смертности связана с тяжелой формой преэклампсии".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главврач Республиканского перинатального центра, главный акушер-гинеколог Севиндж Мамедова.

По ее словам, часто у беременных женщин наблюдается преэклампсия (последствия тяжелой беременности): "В этом случае у женщин бывает высокое давление, повышается уровень белка в моче, появляются отеки. В основном это происходит во второй половине беременности, то есть с 22-24 недели беременности, женщину клонит ко сну, появляются отеки конечностей".

По словам С. Мамедовой, иногда семья и близкие беременной женщины не торопятся обращаться за советом к врачу: "Они не обращают на это внимание и приводят в качестве примера матерей и бабушек. Однако данная проблема пагубно влияет как на мать, так и на развитие ребенка, возникают изменения печени, почек, глазного дна, мозга".

"Если в женской консультации беременной рекомендуют несколько раз посещать врача-гинеколога, она должна соблюдать это. Повторное обследование является важным шагом для диагностики изменений, происходящих в организме беременных женщин".