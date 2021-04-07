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Названа опасность зубной боли

Названа опасность зубной боли Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал об опасных признаках боли и неприятных ощущений в зубах
Здоровье
7 апреля 2021 г. 08:36
Названа опасность зубной боли

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал об опасных признаках боли и неприятных ощущений в зубах.

Как передает Report со ссылкой на "Москва 24", по словам врача, дискомфорт в зубах может свидетельствовать о гайморите, поскольку они расположены очень близко к гайморовым пазухам. Неприятные ощущения могут быть вызваны опухолями из-за онкологических заболеваний, возникающих в гайморовых паузах.

Кроме того, Янушевич подчеркнул, что такие изменения погодных условий, как температуры, давления и влажности, не должны напрямую влиять на заболевания и ощущения в зубах. Некоторые симптомы могут вызвать лишь холодные температуры. "Например, при остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома", — объяснил врач.

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Версия на азербайджанском языке Mütəxəssis: Dişlərdə ağrı ölümcül xəstəliyin əlaməti ola bilər

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