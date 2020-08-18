Названа опасность яблок

Чрезмерное употребление яблок небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, так как в них содержится фруктоза, которая превращается в сахарозу.

Чрезмерное употребление яблок небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, так как в них содержится фруктоза, которая превращается в сахарозу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала врач-эндокринолог Залина Гусова.

Кроме того, по словам специалиста, одно среднее яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр.

"На самом деле яблоки - это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением", - отметила она.

По словам врача, очень полезна кожура яблок, в которой содержатся фитохимические вещества, обладающие противовоспалительным действием, а также пектин, улучшающий пищеварение. Кроме того, содержащиеся в яблоках микроэлементы и витамины помогут поддерживать кожу, ногти и волосы в хорошем состоянии.

Однако главным достоинством яблок является большое содержание железа, которое необходимо для кроветворения, поддержания необходимого количества эритроцитов, а также красной части крови, которая переносит кислород и питает органы и ткани.

"Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчеркнула Гусова.

В свою очередь диетолог Алексей Калинчев посоветовал избегать фруктовых соков из-за высокого гликемического индекса - относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови.

Также специалист отметил, что запеченные яблоки разрушенной клетчаткой не вызывают обострения хронических гастритов.

"Кислые яблоки опасны осложнениями в виде обострения хронического гастрита. Также они разрушают эмаль за счет кислот. А вообще в день обычно рекомендуется съедать два-четыре яблока за несколько приемов пищи. Но после еды, не натощак!", - подчеркнул диетолог.