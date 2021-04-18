Названа опасность воды в бутылках

Разлитая в пластиковые бутылки вода может нанести вред здоровью

Разлитая в пластиковые бутылки вода может нанести вред здоровью.

Как передает Report, об этом агентству "Прайм" заявила биохимик Мария Кулешова.

По ее словам, пластик негативно влияет на иммунную систему и функции печени. Также, если бутылка какое-то время постояла под солнечными лучами, то в воду выделяются канцерогенные вещества, образующиеся в упаковке.

Еще одной проблемой Кулешова назвала отсутствие в бутилированной воде полезных солей и минералов, в частности магния и цинка. А в случае очистки воды методом обратного осмоса она вообще приближается по характеристикам к дистиллированной. Впрочем, фиксировались и обратные случаи, когда в питьевой воде находили нитраты, ядовитые ртуть и свинец, также обнаруживалось превышение болезнетворных микроорганизмов в десятки раз.