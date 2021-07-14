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Названа опасность курения в жаркую погоду

Названа опасность курения в жаркую погоду Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы
Здоровье
14 июля 2021 г. 08:00
Названа опасность курения в жаркую погоду

"Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы".

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

"В связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается. И в совокупности вред для организма потребителя в жару усиливается. Потому что основной фактор риска при курении - это как раз сердечно-сосудистые расстройства. Это основной контингент людей, которые от токсического воздействия табака заболевают", - рассказал Брюн.

По его словам, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Но тем не менее "злостные курильщики" не замечают этого и курят в своем режиме, а токсический эффект и риск увеличивается.

"Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин - это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие", - уточнил врач.

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