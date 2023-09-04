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Названа опасность кокосового масла

Названа опасность кокосового масла Исследователи из Университета штата Кампинас (Бразилия) обнаружили, что ожирение может быть спровоцировано кокосовым маслом.
Здоровье
4 сентября 2023 г. 02:55
Названа опасность кокосового масла

Исследователи из Университета штата Кампинас (Бразилия) обнаружили, что ожирение может быть спровоцировано кокосовым маслом.

Как передает Report, результаты работы ученых были опубликованы в журнале Journal of Functional Foods.

Авторы провели ряд экспериментов с мышами: группе грызунов в рацион на восемь недель добавили 13 граммов кокосового масла первого отжима. Это примерно одна столовая ложка - именно столько содержится в 5% калорий из насыщенных жиров для суточной нормы взрослого человека среднего веса.

По окончании эксперимента ученые обнаружили, что у мышей наблюдались значительные изменения в потреблении пищи, увеличение веса, тревожное поведение и воспаление центральной нервной системы, жировой ткани и печени. Кроме того, способность ключевых метаболических гормонов лептина и инсулина, отвечающая за чувство сытости и контроль уровня сахара в крови, была нарушена, а биохимические механизмы, участвующие в синтезе жира, были стимулированы.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что, хотя этот процесс протекает медленно и бесшумно, длительное употребление кокосового масла может привести к значительным метаболическим изменениям, способствующим развитию ожирения и сопутствующих заболеваний", - заключили авторы.

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Версия на азербайджанском языке Kokos yağının təhlükələri müəyyən edilib

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