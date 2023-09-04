Названа опасность кокосового масла

Исследователи из Университета штата Кампинас (Бразилия) обнаружили, что ожирение может быть спровоцировано кокосовым маслом.

Исследователи из Университета штата Кампинас (Бразилия) обнаружили, что ожирение может быть спровоцировано кокосовым маслом.

Как передает Report , результаты работы ученых были опубликованы в журнале Journal of Functional Foods.

Авторы провели ряд экспериментов с мышами: группе грызунов в рацион на восемь недель добавили 13 граммов кокосового масла первого отжима. Это примерно одна столовая ложка - именно столько содержится в 5% калорий из насыщенных жиров для суточной нормы взрослого человека среднего веса.

По окончании эксперимента ученые обнаружили, что у мышей наблюдались значительные изменения в потреблении пищи, увеличение веса, тревожное поведение и воспаление центральной нервной системы, жировой ткани и печени. Кроме того, способность ключевых метаболических гормонов лептина и инсулина, отвечающая за чувство сытости и контроль уровня сахара в крови, была нарушена, а биохимические механизмы, участвующие в синтезе жира, были стимулированы.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что, хотя этот процесс протекает медленно и бесшумно, длительное употребление кокосового масла может привести к значительным метаболическим изменениям, способствующим развитию ожирения и сопутствующих заболеваний", - заключили авторы.