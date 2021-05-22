Названа опасность горячего душа

Регулярный прием горячего душа может быть вреден для здоровья.
Горячая вода, как утверждают специалисты, может оказать пагубное влияние на кожу. В частности, повреждаются кератиновые клетки, расположенные на эпидермисе.
Кроме того, злоупотребление купанием в горячей воде провоцирует сухость кожи и усугубляет дерматологические заболевания, включая экзему.
Эксперты рекомендуют принимать короткий и умеренно холодный душ в течение не более десяти минут. Не стоит также грубо тереть и отшелушивать кожу, так как это может спровоцировать появление микротравм.
После водных процедур необходимо нанести на кожу увлажняющий крем.