Названа опасность горячего душа

Регулярный прием горячего душа может быть вреден для здоровья.

Регулярный прием горячего душа может быть вреден для здоровья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express, ссылаясь на данные британских медиков.

Горячая вода, как утверждают специалисты, может оказать пагубное влияние на кожу. В частности, повреждаются кератиновые клетки, расположенные на эпидермисе.

Кроме того, злоупотребление купанием в горячей воде провоцирует сухость кожи и усугубляет дерматологические заболевания, включая экзему.

Эксперты рекомендуют принимать короткий и умеренно холодный душ в течение не более десяти минут. Не стоит также грубо тереть и отшелушивать кожу, так как это может спровоцировать появление микротравм.

После водных процедур необходимо нанести на кожу увлажняющий крем.