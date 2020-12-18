Названа опасность 3D-принтеров

Кусочки пластика, остающиеся в воздухе во время работы 3D-принтера, могут представлять собой угрозу человеческому здоровью. Невидимые глазу частицы проникают в легкие человека, повреждая клетки организма

Кусочки пластика, остающиеся в воздухе во время работы 3D-принтера, могут представлять собой угрозу человеческому здоровью. Невидимые глазу частицы проникают в легкие человека, повреждая клетки организма.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, подобные исследования особенно важны в настоящее время, когда 3D-принтеры перестали быть чем-то экзотическим — с их помощью можно создавать модные аксессуары, чехлы для смартфонов, игрушки, запчасти, макеты, протезы и даже человеческие органы.

По словам одного из исследователей, при работе с 3D-принтером крайне важно соблюдать меры предосторожности. В первую очередь, должен быть предусмотрен герметичный защитный короб с вытяжкой, которая выведена на улицу или оборудована угольным фильтром. Если же есть необходимость работать с опасными пластиками, делать это необходимо исключительно в нежилом помещении.