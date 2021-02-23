Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

Ученые обнаружили, что употребление больших доз фруктозы может препятствовать правильному функционированию иммунной системы.
Как передает Report, исследование опубликовано в рецензируемом журнале Nature.
Специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне проанализировали влияние фруктозы на организм мышей. Выяснилось, что это соединение перепрограммирует клеточные метаболические пути, способствуя глутаминолизу и окислительному метаболизму - процессам, активация которых приводит к повышению уровня воспалительных цитокинов.
Исследователи пришли к выводу, что чрезмерное потребление фруктозы вызывает воспалительные реакции иммунной системы: они, в свою очередь, провоцируют повреждение клеток и тканей, а также нарушают работу органов и систем организма.
Ученые напоминают, что фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах и широко используется в производстве продуктов питания. Она повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.