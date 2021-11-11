Названа опасная болезнь, которую легко спутать с COVID-19

Мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр, имеет симптомы, схожие как с сезонными инфекциями, так и с COVID-19.

Мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр, имеет симптомы, схожие как с сезонными инфекциями, так и с COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам автора материала, основное отличие мононуклеоза от других инфекций — увеличение лимфатических узлов. Кроме того, распространены такие симптомы, как отек миндалин и поражения печени и селезенки. Основной источник распространения вируса Эпштейна — Барра от человека к человеку — жидкости организма, особенно слюна. Также подхватить возбудитель можно при переливании зараженной крови или трансплантации зараженного органа.

Болезнь развивается достаточно медленно: симптомы, а именно — жар, боль в горле, ломота, головная боль, слабость, сыпь и лимфатический отек, могут проявиться через четыре-шесть недель после инфицирования. На фоне распространения COVID-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки.