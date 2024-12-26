Названа неожиданная опасность употребления кофе

Ученые из Австралийского католического университета обнаружили, что употребление высоких доз кофеина за 12 часов до сна может снижать качество ночного отдыха. При этом такой эффект может остаться незамеченным для человека.

Ученые из Австралийского католического университета обнаружили, что употребление высоких доз кофеина за 12 часов до сна может снижать качество ночного отдыха. При этом такой эффект может остаться незамеченным для человека.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

В исследовании приняли участие 23 мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Все добровольцы регулярно употребляли кофеин в умеренных дозах (менее 300 мг в день). В рамках эксперимента испытуемым предложили принять 100 и 400 мг кофеина за 12, восемь и четыре часа до сна (в разные дни).

Результаты показали, что высокие дозы кофеина — в частности, 400 мг — могут нарушать сон, даже при приеме за 12 часов до сна. В то время как 100 мг кофеина, принятые за четыре часа до сна, практически не оказывали значительного влияния на ночной отдых.

Ученые отметили, что участники эксперимента часто не замечали воздействия кофеина на сон, несмотря на то, что данные полисомнографии — специального устройства для мониторинга сна — показывали ухудшение его качества.

Карисса Гардинер, научный сотрудник Австралийского католического университета и один из авторов исследования, подчеркнула важность результатов работы. По ее словам, около 80% людей регулярно употребляют кофеин, что может быть связано с распространенной проблемой недостатка сна. Это исследование помогает глубже понять, как время и дозировка кофеина влияют на ночной отдых, что, в свою очередь, поможет разработать рекомендации по минимизации его негативных эффектов.

Примечательно, что участники принимали кофеин в домашних условиях. По этой причине снижение качества сна нельзя было объяснить сменой обстановки. Также использовались дневники сна, однако в некоторых случаях они не полностью отражали изменения в его структуре. Женщины не принимали участия в исследовании, чтобы избежать влияния гормональных факторов на результаты.