​Названа лучшая маска для защиты от вирусов

Тройная одноразовая маска обеспечивает наилучшую защиту от вирусов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила российский врач-терапевт Лариса Алексеева.

По словам специалиста, тройная одноразовая маска сделана "по всем канонам медицины", однако если человек хочет еще больше повысить свой уровень защиты, ему следует чередовать многоразовую маску с одноразовой.

Алексеева также предостерегла от использования одной одноразовой маски на постоянной основе. "Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку", — заявила она.