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Названа лучшая диета для защиты от COVID-19

Названа лучшая диета для защиты от COVID-19 Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы
Здоровье
13 декабря 2020 г. 11:48
Названа лучшая диета для защиты от COVID-19

Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы.

Как передает Report, об этом сообщает Times of India.

Специалисты отмечают, что малое содержание угдеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Проведенные эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие.

Ученые также отметили, что кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью.

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