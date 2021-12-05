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Названа категория пациентов, для которых коронавирус особенно опасен

Названа категория пациентов, для которых коронавирус особенно опасен Главный врач клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов рассказал в интервью "Общественной службе новостей", для какой категории пациентов коронавирус представляет особую опасность.
Здоровье
5 декабря 2021 г. 15:12
Названа категория пациентов, для которых коронавирус особенно опасен

Главный врач клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов рассказал в интервью "Общественной службе новостей", для какой категории пациентов коронавирус представляет особую опасность.

Как передает Report, по словам специалиста, к такой категории относятся гипертоники. Ворслов пояснил, что у пациентов с артериальной гипертензией очень много специфических рецепторов, за счет которых поддерживается высокое давление, эти же рецепторы вирус использует для внедрения в клетку.

"У здорового человека рецепторов 5 тысяч на поверхности клетки, то есть столько же вирусных единиц может войти в клетку. А у пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И, соответственно, в клетку может войти 50 тысяч вирусов", - заявил врач, добавив, что, скорее всего, гипертоник быстрее остальных заразится инфекцией и болезнь будет проходить у него тяжелее.

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