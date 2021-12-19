Названа категория людей, которые тяжело перенесут "омикрон"-штамм

Наибольшую опасность "омикрон"-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались.

Наибольшую опасность "омикрон"-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом "омикрон".

"Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к "омикрону" тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия", - пояснил специалист.

Вместе с тем он отметил, что новым штаммам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.

В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".