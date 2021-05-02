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Названа категория людей, которой запрещен кофе

Названа категория людей, которой запрещен кофе Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе
Здоровье
2 мая 2021 г. 03:46
Названа категория людей, которой запрещен кофе

Нутрициолог Мария Розанова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, кому противопоказано пить кофе.

Как передает Report, эксперт объяснила, что в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Розанова также отметила, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.

Кроме того, специалист предостерегла от употребления популярных видов кофейных напитков, таких как латте, макиато и капучино.

"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа", - сказала Розанова.

По ее словам, лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, а именно американо без сахара.

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