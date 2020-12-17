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Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19

Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19 Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал "Вечерней Москве" об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом.
Здоровье
17 декабря 2020 г. 08:28
Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал "Вечерней Москве" об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом.

Как передает Report, по его словам, чаще всего это возникает, когда COVID-19 не долечили.

"Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы", - рассказал А.Кондрахин.

Врач советует соблюдать ряд условий, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы: в частности, соблюдать требования врача по лечению на дому.

"Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент - необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие - не переохлаждаться, не мерзнуть", - отметил он.

Помимо этого, терапевт рекомендует не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе, а также как минимум на месяц отказаться от алкоголя.

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