Названа добавка, снижающая риск смерти при коронавирусе

Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19.

Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал Eurekalert.

Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 взрослых зараженных коронавирусом, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.

Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20% выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.

Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.