О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа добавка, снижающая риск смерти при коронавирусе

Названа добавка, снижающая риск смерти при коронавирусе Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19.
Здоровье
10 марта 2021 г. 19:50
Названа добавка, снижающая риск смерти при коронавирусе

Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал Eurekalert.

Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 взрослых зараженных коронавирусом, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.

Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20% выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.

Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Supplement reducing reduce risk of death with COVID revealed

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
9 марта 2021 г. 13:46
Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi