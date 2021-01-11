Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки

Специалисты отмечают, что данная добавка не имеет серьёзных побочных эффектов

Экстракт бергамота может оказывать положительный эффект при лечении рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, их исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.

Специалисты выяснили, что содержащиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток.

Исследователи отмечают, что, в отличие от используемых в современной медицине лекарств из группы статинов, бергамот не имеет серьезных побочных эффектов.

Ученые считают, что на основе бергамота можно создать новые нетоксичные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.