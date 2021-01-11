О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки

Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки Специалисты отмечают, что данная добавка не имеет серьёзных побочных эффектов
Здоровье
11 января 2021 г. 13:20
Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки

Экстракт бергамота может оказывать положительный эффект при лечении рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, их исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.

Специалисты выяснили, что содержащиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток.

Исследователи отмечают, что, в отличие от используемых в современной медицине лекарств из группы статинов, бергамот не имеет серьезных побочных эффектов.

Ученые считают, что на основе бергамота можно создать новые нетоксичные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
11 января 2021 г. 13:16
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
11 января 2021 г. 13:00
Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву
Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву
11 января 2021 г. 12:57
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
Министр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
9 января 2021 г. 12:10
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
8 января 2021 г. 15:11
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
8 января 2021 г. 12:52
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
7 января 2021 г. 13:27
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
7 января 2021 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi