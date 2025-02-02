Названа диета, ускоряющая биологическое старение в молодом возрасте

Финские ученые из Университета Иювяскюля выяснили, что нездоровая диета может ускорять биологическое старение даже у молодых людей. В то время как диета, богатая овощами и фруктами, способствует замедлению износа клеток организма.

Финские ученые из Университета Иювяскюля выяснили, что нездоровая диета может ускорять биологическое старение даже у молодых людей. В то время как диета, богатая овощами и фруктами, способствует замедлению износа клеток организма.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Clinical Nutrition (CliNut).

Биологическое старение отражает состояние организма на клеточном уровне и может отличаться от хронологического возраста. Для его измерения ученые используют эпигенетические часы — модели, которые анализируют метилирование ДНК, чтобы определить биологический возраст.

Исследование охватило 826 близнецов в возрасте от 20 до 25 лет. Участники заполнили анкеты, в которых указали частоту употребления 55 продуктов питания. Ученые также учитывали другие факторы образа жизни, такие как физическая активность, курение и масса тела.

Результаты показали, что диета с низким содержанием овощей и фруктов и высоким содержанием красного и обработанного мяса, фастфуда и сладких напитков была связана с ускоренным биологическим старением. Напротив, участники, которые придерживались здорового питания, демонстрировали более медленные темпы старения.

Исследование также выявило, что генетика играет важную роль в связи между диетой и старением. Однако это не означает, что здоровое питание не приносит пользы всем.

"Даже при наличии генетической предрасположенности правильная диета может замедлить процессы старения", — подчеркнули авторы статьи.