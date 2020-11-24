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Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19

Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19 Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19.
Здоровье
24 ноября 2020 г. 20:19

Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.

"Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", - отметила Моргулис.

Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.

Также диетолог отметила, что микробиом кишечника также "выигрывает" от разнообразия продуктов, и порекомендовал по возможности употреблять сезонные продукты.

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