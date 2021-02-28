О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа диета для предотвращения болезней сердца

Названа диета для предотвращения болезней сердца Врач-диетолог Лидия Ионова назвала диету для профилактики и предотвращения болезней сердца.
Здоровье
28 февраля 2021 г. 13:21
Названа диета для предотвращения болезней сердца

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала диету для профилактики и предотвращения болезней сердца.

Как передает Report, об этом она сказала в эфире радио "Говорит Москва".

Специалист отметила, что важно соблюдать определенный рацион, а не только отказаться от отдельных продуктов, чтобы предотвратить недуги.

По ее словам, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо снизить потребление животных жиров, уменьшить количество потребление красного мяса до двух раз в неделю, а также исключить переработанное мясо - колбасы, ветчину, сардельки. Вместе с этим нужно увеличить количество овощей в рационе и в умеренных количествах употреблять фрукты каждый день.

Диетолог также добавила, что риск заболеваний сердца также минимизируют полиненасыщенные жирные кислоты. «Ими может быть как льняное масло, орехи, семечки в умеренном количестве, так и жирная морская рыба в умеренном количестве», - объяснила Ионова.

При этом она уточнила, что речная рыба, например, севрюга или осетрина не подойдут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане число вакцинированных от COVID-19 превысило 273 тыс. человек
В Азербайджане число вакцинированных от COVID-19 превысило 273 тыс. человек
28 февраля 2021 г. 12:28
Психолог рассказала о методах борьбы с перееданием на фоне стресса
Психолог рассказала о методах борьбы с перееданием на фоне стресса
28 февраля 2021 г. 09:58
В США одобрили еще одну вакцину от COVID-19
В США одобрили еще одну вакцину от COVID-19
28 февраля 2021 г. 09:18
В США одобрили третью вакцину от коронавируса
В США одобрили третью вакцину от коронавируса
28 февраля 2021 г. 04:21
Ученые объяснили проблемы с мозгом у больных COVID-19
Ученые объяснили проблемы с мозгом у больных COVID-19
28 февраля 2021 г. 02:26
В Азербайджане выявлено 278 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 278 новых случаев заражения COVID-19
27 февраля 2021 г. 17:24
Стало известно число вакцинированных в Азербайджане
Стало известно число вакцинированных в Азербайджане
27 февраля 2021 г. 15:13
В этом году может появиться лекарство для тяжелобольных COVID-19
В этом году может появиться лекарство для тяжелобольных COVID-19
27 февраля 2021 г. 10:24
Врач назвал худшие способы укрепления иммунитета
Врач назвал худшие способы укрепления иммунитета
27 февраля 2021 г. 07:16
Названы суперпродукты для продления жизни
Названы "суперпродукты" для продления жизни
27 февраля 2021 г. 05:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi