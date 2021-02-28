Названа диета для предотвращения болезней сердца

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала диету для профилактики и предотвращения болезней сердца.

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала диету для профилактики и предотвращения болезней сердца.

Как передает Report, об этом она сказала в эфире радио "Говорит Москва" .

Специалист отметила, что важно соблюдать определенный рацион, а не только отказаться от отдельных продуктов, чтобы предотвратить недуги.

По ее словам, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо снизить потребление животных жиров, уменьшить количество потребление красного мяса до двух раз в неделю, а также исключить переработанное мясо - колбасы, ветчину, сардельки. Вместе с этим нужно увеличить количество овощей в рационе и в умеренных количествах употреблять фрукты каждый день.

Диетолог также добавила, что риск заболеваний сердца также минимизируют полиненасыщенные жирные кислоты. «Ими может быть как льняное масло, орехи, семечки в умеренном количестве, так и жирная морская рыба в умеренном количестве», - объяснила Ионова.

При этом она уточнила, что речная рыба, например, севрюга или осетрина не подойдут.