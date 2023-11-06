Названа дата запуска "Системы отслеживания и мониторинга лекарственных средств"

В целях обеспечения безопасности и предотвращения контрабанды лекарственных средств с 1 января 2024 года планируется поэтапно внедрить "Систему отслеживания и мониторинга лекарственных средств" для осуществления мониторинга в режиме реального времени всех

В целях обеспечения безопасности и предотвращения контрабанды лекарственных средств с 1 января 2024 года планируется поэтапно внедрить "Систему отслеживания и мониторинга лекарственных средств" для осуществления мониторинга в режиме реального времени всех этапов от производства/импорта лекарственных средств до их доставки конечному потребителю.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения.

На начальном этапе начнется мониторинг психотропных и сильнодействующих лекарственных средств, а с 1 июня 2024 года - других лекарственных средств в режиме реального времени на складах всех отечественных производителей и оптовых фармацевтических предприятий, а также в медицинских учреждениях и аптеках.

В тренинге, который длился 3 дня, в первый день были задействованы представители местных производителей и оптовых фармацевтических предприятий, во второй день - представители аптек, а в третий - представители частных медицинских учреждений.

В ходе тренинга участникам была представлена необходимая информация об использовании подсистем “QR-код заказа”, “Уведомление о производстве”, “Уведомление об импорте”, “Уведомление о передаче”, “Уведомление о продаже в аптеке” и др. На вопросы, возникшие на интерактивных тренингах, инструкторы давали подробные ответы и проводили обсуждения.