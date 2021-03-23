Названа дата первых поставок вакцины "КовиВак" в гражданский оборот

Препарат "КовиВак" зарегистрирован в РФ с 20 февраля

Первые поставки российской вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "ЭпиВакКороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "КовиВака" центра Чумакова", - отметила она.

Препарат "КовиВак" зарегистрирован в РФ с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в стране, после "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".