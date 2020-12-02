Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом. Как передает Report,об этом говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале ScienceDirect.
По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.
Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.
Ученые отмечают, что в случае с больными астмой также действует социальный фактор.
"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", - объяснил Мерзон.
Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.