Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса

Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом. Как передает Report,об этом говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале ScienceDirect.

По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.

Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.

Ученые отмечают, что в случае с больными астмой также действует социальный фактор.

"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", - объяснил Мерзон.

Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.