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Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом Большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса
Здоровье
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2 декабря 2020 г. 15:15
Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом. Как передает Report,об этом говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале ScienceDirect.
По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.
Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.

Ученые отмечают, что в случае с больными астмой также действует социальный фактор.

"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", - объяснил Мерзон.

Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.

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Версия на английском языке People with asthma are 30 % less likely to contract COVID-19, study says

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