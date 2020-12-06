Назван вред черного хлеба

Черный хлеб, как правило, рекомендуют употреблять больным диабетом второго типа. Такой хлеб служит альтернативой белому, однако британский диетолог Майкл Мосли рассказал, что и такая "замена" может повысить уровень сахара в крови

Черный хлеб, как правило, рекомендуют употреблять больным диабетом второго типа. Такой хлеб служит альтернативой белому, однако британский диетолог Майкл Мосли рассказал, что и такая "замена" может повысить уровень сахара в крови.

Как передает Report, об этом пишет издание Express.

Врач пояснил, что за черный хлеб в магазинах могут выдавать белый, перекрашенный в другой цвет. Такой хлеб содержит добавки для улучшения вкуса, которые влияют на уровень глюкозы в крови сильнее, чем употребление батона. По словам Мосли, людям с диабетом полезнее употреблять бобовые и цельное зерно: булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку.

Именно эти продукты, как подчеркнул специалист, содержат сложные углеводы, медленно всасывающиеся в кровь и не способные провоцировать скачки уровня сахара. При этом они содержат клетчатку, необходимую для поддержания микрофлоры кишечника.