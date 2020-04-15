Назван возраст заразившихся COVID-19 в Азербайджане

Стало известно количество заразившихся на сегодняшний день (статистика на 14 апреля) коронавирусом в Азербайджане по возрастным группам и полу.

Как сообщает Report, статистика представлена председателем Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамином Байрамлы.

По его словам, 640 инфицированных в стране - женщины, 557 - мужчины : "Что касается возрастных групп, 66 заразившихся в возрасте 0-9 лет, 60 человек - 10-19 лет, 175 - лица в возрасте 20-29 лет, 214 - в возрасте 30-39 лет, 198 - в возрасте 40-49 лет, 248 лиц - 50-59 лет, 157 - лица в возрасте 60-69 лет, 56 - в возрасте 70-79 лет, 23 - в возрасте 80 лет и старше".