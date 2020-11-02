Назван внезапный положительный эффект от пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане.

Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение человека в экологическом плане.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Прошедшие месяцы с начала пандемии коронавируса позволили специалистам оценить долгосрочные последствия заболевания. Одним из них стало изменение отношения к окружающей среде, отметил Р.Пукалов. По его словам, закрытые границы привели к тому, что люди стали больше заботиться о "своем кусочке земли".

"Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить, где попало", - уверен эколог.