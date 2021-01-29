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Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19

Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19 Для поддержания необходимой организму нормы этого витамина советуется есть больше зеленых овощей, а также жирные сыры, молоко и сливочное масло
Здоровье
29 января 2021 г. 12:27
Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19

Дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Специалисты из Нидерландов и Бельгии считают, что нехватка витамина К — один из важных факторов, приводящих к более сильным повреждениям легких при COVID-19.

Также дефицит витамина К ведет к повреждению сосудов и образованию тромбозов, которые становятся причиной тяжелых осложнений и внезапной смерти при коронавирусе.

Опрошенные изданием специалисты оценили выводы ученых и допустили, что витамин К может играть важную роль при COVID-19. Для поддержания необходимой организму нормы этого вещества они посоветовали есть больше зеленых овощей, а также жирные сыры, молоко и сливочное масло.

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