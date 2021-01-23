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Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса

Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации.
Здоровье
23 января 2021 г. 00:39
Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса

Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации.

Как передает Report, об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".

"Максимальное количество антител через четыре инкубационных периода - 56 дней - вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью", - объяснил ученый.

Он добавил, что наличие антител не означает, что можно перестать носить маски. Горелов отметил, что переболевшие COVID-19 россияне могут девять месяцев не вакцинироваться от инфекции.

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