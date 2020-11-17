Назван срок окончания пандемии

Иммунолог Угур Шахин (Ugur Sahin), основатель компании BioNTech, разрабатывающей вакцину против коронавируса совместно с компанией Pfizer, заявил, что пандемия утихнет к началу следующей зимы

Иммунолог Угур Шахин (Ugur Sahin), основатель компании BioNTech, разрабатывающей вакцину против коронавируса совместно с компанией Pfizer, заявил, что пандемия утихнет к началу следующей зимы. Победа над распространением SARS-CoV-2 станет возможной благодаря повсеместному применению вакцины, которая вдвое сократит число случаев передачи патогена.

Как передает Report со ссылкой на BBC, по словам Шахина, он уверен, что с помощью высокоэффективной вакцины от BioNTech и Pfizer передачу коронавируса между людьми удастся уменьшить на 50 процентов, однако даже это может привести к резкому снижению масштаба пандемии.

Ожидается, что к концу года Великобритания получит 10 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer, а еще 30 миллионов доз уже заказаны. Укол, который был опробован в шести странах, вводится двумя дозами с интервалом в три недели. В первую очередь предпочтение будет отдано пожилым жильцам и персоналу домов престарелых, за ними последуют медицинские работники и люди старше 80 лет. Затем люди будут ранжироваться по возрасту.

Цель ученых состоит в том, чтобы доставить более 300 миллионов доз по всему миру к апрелю следующего года, однако это будут только начальные усилия по борьбе с пандемией. Летом 2021 года уровень заражаемости снизится, поэтому необходимо достичь высокого уровня вакцинирования среди населения Земли к началу осени и зимы.