Назван способ выявить рак по голосу

Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса.

Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса.

Как передает Report, об этом пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах, предупредили специалисты.

Среди симптомов, которые могут указать на наличие недуга, помимо изменения голоса, названы также затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онемение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.

При этом NHS призвали не паниковать при появлении этих симптомов, так как они могут указывать и на другие болезни. Но тем не менее при их появлении необходимо обращаться к врачу.