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Назван способ спрогнозировать тяжелое течение СOVID-19

Назван способ спрогнозировать тяжелое течение СOVID-19 Чтобы оценить вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациента, нужно провести два теста в начале заболевания
Здравоохранение
9 июля 2020 г. 20:30
Назван способ спрогнозировать тяжелое течение СOVID-19

Чтобы оценить вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациента, нужно провести два теста в начале заболевания. Речь идет о ПЦР (полимеразной цепной реакции, показывающей наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментном анализе или анализе на антитела). Как сообщает Report, об  этом пишет газета "Известия".

Ученые из Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй сделали вывод, что у пациентов с тяжелым течением этого заболевания наблюдается поздняя выработка антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с инфекцией. Такие антитела типичны для больных коронавирусом, однако тест выявляет их лишь у 82,2 процентов зараженных. Остальные же более тяжело переносят болезнь и попадают в палаты интенсивной терапии.

Таким образом, спрогнозировать тяжелое течение COVID-19 можно при последовательном проведении двух анализов: выявлении наличия инфекции, а затем антител к ней.

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