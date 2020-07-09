Назван способ спрогнозировать тяжелое течение СOVID-19

Чтобы оценить вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациента, нужно провести два теста в начале заболевания

Чтобы оценить вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациента, нужно провести два теста в начале заболевания. Речь идет о ПЦР (полимеразной цепной реакции, показывающей наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментном анализе или анализе на антитела). Как сообщает Report, об этом пишет газета "Известия".

Ученые из Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй сделали вывод, что у пациентов с тяжелым течением этого заболевания наблюдается поздняя выработка антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с инфекцией. Такие антитела типичны для больных коронавирусом, однако тест выявляет их лишь у 82,2 процентов зараженных. Остальные же более тяжело переносят болезнь и попадают в палаты интенсивной терапии.

Таким образом, спрогнозировать тяжелое течение COVID-19 можно при последовательном проведении двух анализов: выявлении наличия инфекции, а затем антител к ней.