Назван способ снизить вред от алкоголя

Чтобы снизить эффект от употребления спиртного, рекомендуется запивать его неалкогольными напитками. После рюмки для поддержания баланса веществ следует сделать, например, глоток воды. Так вы в некоторой степени снизите разрушительный эффект от спиртного

Чтобы снизить эффект от употребления спиртного, рекомендуется запивать его неалкогольными напитками. После рюмки для поддержания баланса веществ следует сделать, например, глоток воды. Так вы в некоторой степени снизите разрушительный эффект от спиртного для организма.

Как передает Report, об этом в беседе с радио Sputnik сказал психиатр и нарколог высшей категории Алексей Казанцев

"Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", - уточнил А.Казанцев.

Однако есть нюанс, предупредил врач: не стоит запивать алкоголь сладкой газировкой. Это только ухудшит состояние, усилив опьянение и спровоцировав головную боль.

Что касается воды, то ее также можно добавлять в алкогольный напиток в виде кусочков льда.

"Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед", - отметил Алексей Казанцев, добавив, что рекомендуется вовсе отказаться от алкоголя - это самый надежный способ исключить вред спиртного.

Отмечается, что алкоголь крайне пагубно влияет на организм человека независимо от возраста.