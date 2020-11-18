Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса.

Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса.

Как передает Report, ученые предупредили, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции. Это особенно актуально для офисов и учебных заведений.

Правительство, посовещавшись с экспертами, пришло к выводу о необходимости регулярного проветривания. Они рекомендуют либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение 10-15 минут.

Эта мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%, считают власти.

"Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", - сказала замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.

Ученые рекомендуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей, и после того, как они уйдут.

"Свежий воздух должен поступать с улицы - рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащие вирус, а не их вывод на улицу", - предостерегла профессор Катерина Ноукс из университета Лидса.