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Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70% Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса.
Здоровье
18 ноября 2020 г. 20:50

Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса.

Как передает Report, ученые предупредили, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции. Это особенно актуально для офисов и учебных заведений.

Правительство, посовещавшись с экспертами, пришло к выводу о необходимости регулярного проветривания. Они рекомендуют либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение 10-15 минут.

Эта мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%, считают власти.

"Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", - сказала замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.

Ученые рекомендуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей, и после того, как они уйдут.

"Свежий воздух должен поступать с улицы - рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащие вирус, а не их вывод на улицу", - предостерегла профессор Катерина Ноукс из университета Лидса.

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