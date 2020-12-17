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Назван способ снизить риск заражения COVID-19 для женщин

Назван способ снизить риск заражения COVID-19 для женщин Снизить риск заражения коронавирусом на 10–15% можно приемом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3.
Здоровье
17 декабря 2020 г. 06:14
Назван способ снизить риск заражения COVID-19 для женщин

Снизить риск заражения коронавирусом на 10–15% можно приемом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3.

Как передает Report, однако эффект отмечается только у женщин, уверены зарубежные ученые.

Одновременно витамин С, чеснок и цинк не оказывают никакого защитного эффекта на представителей обоих полов.

Вопрос влияния витаминов и добавок на исход борьбы организма с новым коронавирусом исследовали ученые из США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона. Они использовали приложение COVID Symptom Study, в котором пациенты записывают информацию о том, как они перенесли болезнь.

В основу исследования взяли около 400 тыс. анкет с результатами ПЦР-теста на COVID-19.

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