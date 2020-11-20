Назван способ предотвратить преждевременное старение

Важны три витамина — A, E и C

Косметолог Станислав Арканников рассказал, какие витамины необходимы человеку для того чтобы предотвратить старение кожи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что кожа является удивительным по многозадачности органом, для которой важны три витамина — A, E и C.

Витамин A или ретинол отвечает за регенерацию клеток. Благодаря ему активизируется выработка коллагена и эластина, а также стимулируется рост новых слоев и тормозится пигментация. Дефицит этого витамина, по словам врача, "ощущается" на лице.

"Это форсированное старение по мелкоморщинистому типу, неприятные пигментные пятна, сухость, землистый оттенок, различные высыпания и в целом преждевременное, не соответствующее возрасту увядание кожи", — рассказал врач. Этот витамин проникает в липидную мантию кожи и ускорит регенерацию внешних слоев кожи.

Витамин E может восстанавливать повреждения кожи, к которым относятся и морщины, а также регулировать водно-жировой баланс кожи, нормализуя работу сальных желез. Также он опосредованно задействует механизмы защиты кожи от ультрафиолета.

Витамин C способен нейтрализовать вредные элементы — свободные радикалы.

"Витамин С способен их связывать — и сегодня это самый верный способ борьбы со старением", — пояснил Арканников. Однако проблема заключается в том, что он не проникает сквозь защитный жировой слой, поэтому получить его наружно можно только инъекционным путем.