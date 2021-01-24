Назван способ похудеть без диет и тренировок

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала "щадящий" режим похудения без изнуряющих диет и тренировок

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала "щадящий" режим похудения без изнуряющих диет и тренировок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, по ее мнению, чтобы избавиться от лишних килограммов за три-четыре месяца, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего Соломатина отметила важность правильно сна. Влияющий на похудение гормон роста (соматотропин) начинает вырабатываться в полночь, когда человек находится в фазе глубокого сна, поэтому людям, мечтающим похудеть, желательно ложиться спать до 23:30.

Соломатина считает, что при попытке сбросить лишний вес не стоит голодать и придерживаться жестких низкокалорийных диет. Она советует отдавать предпочтение легко усваиваемому белку, заменить жареное мясо на вареное, а жирную свинину — на курицу, индейку и рыбу. Красное мясо врач призывает есть не чаще двух раз в неделю. Кроме того, в ежедневном рационе должны присутствовать свежие овощи и зелень, способствующие похудению.

Ускорить метаболизм и избавиться от жира помогают пряности, в частности, перец, чеснок, имбирь. Соломатина утверждает, что лучший коктейль для похудения — это смузи из огурца, имбиря и лайма. При похудении также полезно пить зеленый чай без сахара.

Соломатина напомнила о пользе потребления воды, чтобы избежать обезвоживания и быстрее похудеть. В сутки следует пить не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса тела, отмечает эксперт. По ее мнению, оптимально устраивать не менее пяти трапез в день, а в качестве перекусов использовать овощи и ягоды. "Меньше углеводов, они повышают уровень глюкозы и вес!" — предупредила она.

Еще одно простое, но важное правило при похудении — ужинать не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Соломатина рекомендует отказаться от сладких газированных напитков, сдобы, вредных снеков, фастфуда. Главное, по мнению врача - поставить цель и быть последовательным.