Назван симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты.

Как передает Report, по его словам, на это заболевание может указывать боль в спине в ночное время.

"Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком", - пояснил медик.

Он привел случай из своей практики: у его пациентки в темное время суток болела спина. Вскоре женщина умерла из-за разрыва аорты. Во второй пример Мясников привел из личного опыта. В одной из программ врач подтягивался, а потом он почувствовал дискомфорт в плече.

"И я на передаче говорю: "Вот вы знаете, всякое бывает, у меня никогда не болела, а сейчас болит спина". Вот у меня спазм, потому что давишь - больно. Но промолчал, что ночью болит. А на следующий день у меня высыпал герпес", - рассказал медик.

При возникновении этого симптома телеведущий призвал немедленно обратиться к специалистам, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.